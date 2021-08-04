Куда родня девает свой стыд и совесть?

5МИНУТКАДети и семьяКуда родня девает свой стыд и совесть? Полтора года назад мамина соседка сообщила мне, что вокруг мамы начали крутиться подозрительные личности.Вернуться к статье225НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим ШишкинПросто сестра - тварь, а мама - дура.OlgaСестра умная, а все остальные дуры 😂😂😂Танюша МилаяВ конце жизненного пути станет дурой ,поверьте . Бумеранг работает .Владимир EвтушенкоА вы мерзавка, раз на стороне подлецов.Евгений МоцарьНе умная а ушлая!Не подменяйте понятия!Танюша МилаяНу, и отпустите ее с Богом. Зачем злитесь на нее ? У нее свои долги с судьбой , рассчитается , поверьте . А вы , молодец ! Все правильно делаете . Скоро все изменится для вас в лучшую сторону .Саша ПанкратьевНу, што сказать: сука она конченая, всё ей отплатится !!!Vera DobryaginaДовольно частая история. Две сестры, от одной матери рождённые, но совершенно разные. Автор все правильно делает-отдать последний долг матери-святая обязанность. Там, наверху, всё видят...и то, что творит сестра-тоже. Отольются ей ваши слезы и печали.Владимир EвтушенкоОтольются ей ваши слезы и печали." А вот в это не верю нисколько. Жизнь тому научила. Как раз богато живут мерзавцы и подлецы, а добро творящие в бедности, если не в нищете.Евгений МоцарьОднозначно отольются.Вера!Танюша МилаяБогато живут , но не долго .А2Александр 24К сожалению,это касается не только сестёр. У меня был приятель,так он со своей сестрёнкой отправил мать в дом престарелых за 200 км от родного города. ( Квартиры были,тем не менее,у обоих). Ни разу ( !!) за всё время они мать не навестили. Там она благополучно и умерла и была похоронена где-то там же. Дети на похороны не приехали,хотя их заблаговременно известили. ( Но квартиру "любимой" мамы детки благополучно поделили. ) Вот такая она жизнь.Vera DobryaginaТанюша Милая за меня ответила. Да живут богато, да только и богатые тоже плачут. Нет там ни счастья, ни здоровья.Vera DobryaginaКонечно, мы, к сожалению, живём не на облаке, а на Земле и хороших, и плохих людей поровну. Значит, с детства этот Ваш приятель со своей сестрёнкой червивыми были, не сумели родители им привить любовь и уважение.А2Александр 24Всегда был категоричным противником тезиса о роли семьи в воспитании детей. Роль семьи в данном вопросе,практически,нулевая. Всё заложено в человеке Богом или Сатаной при самом рождении. Я уже писал - нас было в семье пятеро. Отец пил по-чёрному каждый день, мать с двумя классами образования пахала на двух работах,чтобы нас только прокормить,а не привить какую-то эфемерную,с её точки зрения,любовь. Я с детства ненавидел насилие и жестокость,хотя детишки из "благополучных" семей могли котятам и головы разбить об угол дома,избить маленьких,поиздеваться над стариками ( да и сейчас таких примеров пропасть). Так что,перефразируя Геббельса,можно сказать,что,"когда я слышу слово " воспитание",( в оригинале слово "культура"),моя рука тянется к пистолету".Vera DobryaginaНет, Александр, именно то, что Вы видели в семье, и заронило в Вас те зёрна добра и чувства справедливости. Вы жалели свою мать, видели, как она убивается, чтоб вы хотя бы не голодали, ненавидели отца за пьянство, т.е. правильно расставляли приоритеты. Воспитывать - это не всегда сажать перед собой и читать нотации. Это не всегда втолковывание норм морали и этики. Окружающая действительность тоже воспитывает. И к пистолету тянуться не придётся.А2Александр 24Э-э-э,нет! Я много прожил и много видел. Я видел,как в похожих на нашу семью,других семьях, росли и вырастали настоящие зверёныши,которые потом били и унижали не только своих жён,но и матерей. Так что,не надо - за 72 года жизни я очень и очень много чего насмотрелся и ,по-прежнему,повторяю - ни о каком семейном воспитании разговор вообще не идёт ( ну,в какой-то,даже большей степени,в воспитании играет значительную роль улица,но никак не семья. Семья може привить какой-то внешний лоск,имидж и т.п. Пример - "золотая молодёжь",которая по своей сути является ублюдочной частью молодёжи - их такими родители воспитали?).Владимир EвтушенкоРокфеллер чуть не в сто лет умер.Владимир EвтушенкоНе согласен нисколько.А2Александр 24Я и не дискутирую на эту тему. Не согласен - ну и ладно. Каждому - своё.Vera DobryaginaИменно родители. Невольно. А может и вольно. Что эти "золотые" дома в семье видят - такими и сами вырастают. Вы видели то, что хотели видеть. Я видела другое.Lena HeidelСтрашная история. Слава богу, что есть и другие примеры. Очень сильно надеюсь, что эта сволочная сестра образумится и поймёт. Но, наверное, тогда, когда сама попадёт в подобную ситуацию. Автору сообщения здоровья и сил.Комментировать
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