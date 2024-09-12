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Сражение за Любимовку началось: Сырскому не хватает резервов – Источник

Сражение за Любимовку началось: Сырскому не хватает резервов – Источник

Стало известно о резком осложнении положения контингента ВСУ в Курской области. Русские освобождают Любимовку, отрезая снабжение, а у Сырского нет резервов, чтобы отбиться.

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