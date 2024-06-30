Китай впервые превзошел Европу по потреблению энергии на душу населения

Рывок Поднебесной вперед, впечатляет. Однако достижение климатических целей требует глобального сотрудничества, поскольку политика, направленная на сокращение выбросов в одной стране, может непреднамеренно привести к увеличению выбросов в других странах.
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