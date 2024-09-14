NL Times: Нидерланды отменили поставку ПВО Patriot Украине из-за отказа союзника

Global Look Press/Sebastian Kahnert/dpa Нидерланды не смогут отправить системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Украине из-за решения союзника, сообщает портал NL Times со ссылкой на Минобороны страны.
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