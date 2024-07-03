Она резко дёрнула скатерть: «Вы не дворяне, а я не прислуга!»

Аурелия Запсенко

Мужчина и властная мать-две вещи, которые не должны существовать вместе. Моя дочь встречалась с таким парнем, он был напрочь лишён всякой инициативности. Как говорила дочь,"приходится по каждому вопросу в ж*пу толкать". Конец отношений был скорым и без сожалений. В этом неправдоподобном рассказе парень хотя бы выглядит нормальным, хоть и не должен.