Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 484 подписчика

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  • Алиса Майская
    Как же вы живы-то до сих пор, "ВСЕ женщины на планете"? Одна дура написала о своем "о девичьем", вторая поддержала - ...Правдивый рассказ...
  • Виктория Иванова
    Хотя и установились "отношения, заправленные ударной порцией сарказма", это, лучше чем война и свекровь не такая уж д...Она резко дёрнула...
  • Виктория Иванова
    Да! Всё так. 😒Правдивый рассказ...

Она резко дёрнула скатерть: «Вы не дворяне, а я не прислуга!»

Она резко дёрнула скатерть: «Вы не дворяне, а я не прислуга!»

— Обед закончен! Кто не успел, может доесть с пола! И не надо на меня так смотреть. Видит бог, я старалась быть доброй! — Настя в ярости отодвинула стул и выбежала из гостиной.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Молодец Настя, поставила зарвавшуюся барыню на место.
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17 час.
Аурелия Запсенко
Мужчина и властная мать-две вещи, которые не должны существовать вместе. Моя дочь встречалась с таким парнем, он был напрочь лишён всякой инициативности. Как говорила дочь,&quot;приходится по каждому вопросу в ж*пу толкать&quot;. Конец отношений был скорым и без сожалений. В этом неправдоподобном рассказе парень хотя бы выглядит нормальным, хоть и не должен.
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17 час.
ВИ
Виктория Иванова
Хотя и установились &quot;отношения, заправленные ударной порцией сарказма&quot;, это, лучше чем война и свекровь не такая уж дура. А, глядишь, со временем, ещё и подружатся. 😊
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12 час.

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