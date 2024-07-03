— Обед закончен! Кто не успел, может доесть с пола! И не надо на меня так смотреть. Видит бог, я старалась быть доброй! — Настя в ярости отодвинула стул и выбежала из гостиной.
Она резко дёрнула скатерть: «Вы не дворяне, а я не прислуга!»
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Элеонора Коган
Молодец Настя, поставила зарвавшуюся барыню на место.
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17 час.
Аурелия Запсенко
Мужчина и властная мать-две вещи, которые не должны существовать вместе. Моя дочь встречалась с таким парнем, он был напрочь лишён всякой инициативности. Как говорила дочь,"приходится по каждому вопросу в ж*пу толкать". Конец отношений был скорым и без сожалений. В этом неправдоподобном рассказе парень хотя бы выглядит нормальным, хоть и не должен.
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17 час.
ВИ
Виктория Иванова
Хотя и установились "отношения, заправленные ударной порцией сарказма", это, лучше чем война и свекровь не такая уж дура. А, глядишь, со временем, ещё и подружатся. 😊
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12 час.
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