Элитные новостройки Москвы за год подорожали на треть

Стоимость элитных новостроек в Москве выросла на 34% Рост цен в первом квартале этого года аналитики объяснили увеличением себестоимости строительства и высокими ипотечными ставками В январе — марте 2025 года средняя стоимость 1 кв.
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