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Амеры негодуют по поводу наших минполей

Амеры негодуют по поводу наших минполей

"Через каждые полметра натыкали!" Издание FT разразилось гневом. Наши накопали "траншей-пустышек" с радиоуправляемыми сюрпризами.

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Комментарии
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Antanas
Ни муха не пролетит.👍👍👍👍👍.
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