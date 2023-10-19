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ЦАХАЛ сообщил о гибели с начала эскалации более 300 военнослужащих

Число израильских военных, погибших с момента обострения палестино-израильского конфликта, достигло 306, сообщил в ходе брифинга в четверг, 19 октября, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

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