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Инициатива с «учетом того, что творят мигранты»: власти РФ рассмотрят закон о защите своего жилища

Инициатива с «учетом того, что творят мигранты»: власти РФ рассмотрят закон о защите своего жилища

УРА.РУ Проникновение в жилье с угрозой применения насилия даст карт-бланш проживающим в нем гражданам защищать себя любым способом.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
так они куплены на корню. и начинать чисткеу надо с нимх
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6 час.
Людмила Лиханова
КАК ВСЕГДА ПОЛУ-МЕРЫ. НУ НИКАК НЕ ХОТЯТ ПОСТУПАТЬ ТАК КАК В САУДИИ. МОЖЕТ ХВАТИТ ИСПЫТЫВАТЬ ТЕРПЕНИЕ НАРОДА? А ТО ВЕДЬ ТАК И ДО &quot;ТОЧКИ КИПЕНИЯ&quot; НЕДАЛЕКО, А ДАЛЬШЕ - БУНТ ЖЕСТОКИЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ К ТЕМ, КТО УПОРНО НЕ ХОЧЕТ СЛЫШАТЬ ГЛАС НАРОДА.
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5 час.
Гулька
Сколько можно городить разные бестолковые законопроекты? ОНИ НЕ РАБОТАЮТ!  Вместо этого гораздо лучше ввести один единственный, который прекрасно работает в ОАЭ, КСА, Катаре и других странах. Не хватает ума у наших правителей создать свой работающий порядок для трудовых мигрантов, тогда возьмите и примите аналогичные КСА, ОАЭ, Катара... И хватит уже раздавать гражданство России направо и налево! Только вот НИКОГДА вы, господа думцы,  этого не сделаете, потому что свою кормушку жалко терять, вы же еще не стадионы и гольф-клубы в мире скупили. Позор вам и проклятие народное!
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5 час.
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