Инициатива с «учетом того, что творят мигранты»: власти РФ рассмотрят закон о защите своего жилища

КАК ВСЕГДА ПОЛУ-МЕРЫ. НУ НИКАК НЕ ХОТЯТ ПОСТУПАТЬ ТАК КАК В САУДИИ. МОЖЕТ ХВАТИТ ИСПЫТЫВАТЬ ТЕРПЕНИЕ НАРОДА? А ТО ВЕДЬ ТАК И ДО "ТОЧКИ КИПЕНИЯ" НЕДАЛЕКО, А ДАЛЬШЕ - БУНТ ЖЕСТОКИЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ К ТЕМ, КТО УПОРНО НЕ ХОЧЕТ СЛЫШАТЬ ГЛАС НАРОДА.

Гулька

Сколько можно городить разные бестолковые законопроекты? ОНИ НЕ РАБОТАЮТ! Вместо этого гораздо лучше ввести один единственный, который прекрасно работает в ОАЭ, КСА, Катаре и других странах. Не хватает ума у наших правителей создать свой работающий порядок для трудовых мигрантов, тогда возьмите и примите аналогичные КСА, ОАЭ, Катара... И хватит уже раздавать гражданство России направо и налево! Только вот НИКОГДА вы, господа думцы, этого не сделаете, потому что свою кормушку жалко терять, вы же еще не стадионы и гольф-клубы в мире скупили. Позор вам и проклятие народное!