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Щекинец, проехавший на запрещающий сигнал светофора, заплатит штраф за нарушение ПДД

Щекинец, проехавший на запрещающий сигнал светофора, заплатит штраф за нарушение ПДД

В Тульской области сотрудники региональной Госавтоинспекции регулярно проводят административные расследования по факту публикаций в средствах массовой информации о нарушениях водителями Правил дорожного движения.

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