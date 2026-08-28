"Не связано с этическими стандартами компании". В "Инвитро" открестились от скандала с их франчайзи Андреем Каутом, который якобы бил жену и посадил сына на цепь

В сети медицинских центров "Инвитро" прокомментировали скандал с владельцем их франшиз Андреем Каутом, которого бывшая жена обвинила в домашнем насилии, краже их детей и том, что он сажал их маленького сына на цепь.
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