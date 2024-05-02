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Роскомнадзор рекомендовал сократить сбор информации для иностранных ботов

Роскомнадзор рекомендовал сократить сбор информации для иностранных ботов

Центр управления связью общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора направил письмо компаниям из реестра провайдеров хостинга в конце апреля с советом настроить ограничения доступа поисковых ботов к информации на российских сайтах, пишет «Ъ» со ссылкой на соответствующий документ.

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