Роскомнадзор рекомендовал сократить сбор информации для иностранных ботов

Центр управления связью общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора направил письмо компаниям из реестра провайдеров хостинга в конце апреля с советом настроить ограничения доступа поисковых ботов к информации на российских сайтах, пишет «Ъ» со ссылкой на соответствующий документ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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