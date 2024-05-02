Роскомнадзор рекомендовал сократить сбор информации для иностранных ботов

Центр управления связью общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора направил письмо компаниям из реестра провайдеров хостинга в конце апреля с советом настроить ограничения доступа поисковых ботов к информации на российских сайтах, пишет «Ъ» со ссылкой на соответствующий документ.