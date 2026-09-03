«Мы вместе против террора!» Под таким названием в малом зале РДК «Победа» прошла профилактическая встреча для учащихся 8 классов, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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