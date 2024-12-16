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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов сделал передачу в матче с «Коламбусом». У защитника 3+12 в 30 играх, полезность – «плюс 20»

Защитник «Каролины» набрал 15-е (3+12) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 30 игр при полезности «плюс 20».

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