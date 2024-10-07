Магдеев о жалобах на жару в квартирах: «При плюс пяти разве может быть жарко?»

В Набережных Челнах стартовал отопительный сезон. Первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев на аппаратном совещании заявил, что тепло было подано 23 сентября и сегодня некоторые жители жалуются на жару, связанную с работой отопления.