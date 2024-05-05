Роскошная 2200-летняя гробница короля обнаружена в Китае

Археологи обнаружили роскошную 2200-летнюю гробницу в восточном Китае, самую большую, самую высокую и структурно сложную из когда-либо обнаруженных, которая, возможно, принадлежала императору государства Чу в критический период китайской истории.
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