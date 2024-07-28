Депутаты ЛДПР внесли в ГД законопроект, защищающий россиян от переработок

Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов с коллегами по фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Государственной Думы законопроект, направленный на защиту прав трудящихся граждан, сталкивающихся с режимом ненормированного рабочего дня.
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