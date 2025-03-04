Почему газовая плита дома обойдется дорого: за какие нарушения выпишут штраф 5, 10, а то и 50 тысяч рублей Ольга БезродняяВ последние годы наблюдается ужесточение требований к использованию бытовых газовых плит, вызванное стремлением к повышению уровня безопасности в жилых домах из-за участившихся инцидентов, связанных с утечками газа и взрывами.