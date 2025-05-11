Контрабанду оружия через дрон предотвратили в Индии, изъяты пистолеты и RDX

Масштабную попытку нелегального ввоза оружия и взрывчатки через дрон на границе с Пакистаном, предотвратили в субботу вечером пограничная охрана Индии (BSF) и полиция Амритсара, пишет 11 мая издание India Times.
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