«Исключительная надёжность и простота»: в чём уникальность советской буксируемой гаубицы Д-30

65 лет назад арсенал советской армии официально пополнился 122-мм буксируемой гаубицей Д-30. Орудие было разработано великим советским конструктором Фёдором Петровым, который ранее создал гаубицу М-30 аналогичного калибра и другие артиллерийские системы.