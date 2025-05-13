«Исключительная надёжность и простота»: в чём уникальность советской буксируемой гаубицы Д-30

65 лет назад арсенал советской армии официально пополнился 122-мм буксируемой гаубицей Д-30. Орудие было разработано великим советским конструктором Фёдором Петровым, который ранее создал гаубицу М-30 аналогичного калибра и другие артиллерийские системы.
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