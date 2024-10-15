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"Здесь всё русское, родное": Многодетная семья из Эстонии перебралась в Россию и на то были причины

"Здесь всё русское, родное": Многодетная семья из Эстонии перебралась в Россию и на то были причины

Гражданка Эстонии Виктория вместе с мужем и тремя детьми переехала в Горный Алтай. Здесь многодетная семья чувствует себя гораздо уютнее, чем на родине, и на то имеются веские причины.

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