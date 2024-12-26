«Несладкая жизнь» Аниты Экберг — как сложилась печальная судьба секс-символа 60-х

Есть такие женщины, при одном взгляде на которых захватывает дух и сердце начинает биться чаще… К ним когда-то относилась и шведская актриса Анита Экберг — секс-символ 1960-х годов и объект обожания миллионов мужчин! .
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