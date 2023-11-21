Пытался вернуться на берег, но лед был слишком хрупок: рыбак из Карабаша погиб на озере

В Челябинской области два человека погибли, провалившись под лед. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, одна из трагедия произошла на озере Серебры недалеко от Карабаша.
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