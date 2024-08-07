Риски укрепления рубля усиливаются

Юань по итогам торгов вторника символически подрос, оставаясь зажатым в диапазоне 11,7-11,9 руб. Период пониженной волатильности сохраняется с конца июля, предложению со стороны экспортеров, уменьшенному после налогов, в целом удается балансировать слабый спрос на валюту, обусловленный острыми проблемами с проведением трансграничных платежей.
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