Итурральде о двойном касании Альвареса при пенальти: «Было бы здорово, если бы показали кадры. У ВАР есть возможность увеличить изображение»

Форвард «Атлетико» поскользнулся перед ударом в ворота «Реала» и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.