Жители пятиэтажек на Ангарской переезжают на Базовскую

В районе Западное Дегунино около 700 жителей трех старых пятиэтажек на ул. Ангарская приступили к поэтапному переселению в новостройку по программе реновации, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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