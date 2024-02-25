Иногда они проговариваются

Алексей Горшков

Когда я университет заканчивал, один мой приятель - как-то "впроброс" - сказал фразу, которую он, скорее всего, уже к вечеру и забыл, а для меня она стала чем-то вроде девиза всей моей жизни: "БУДЬ САМОДОСТАТОЧЕН"!!! А ещё мне нравится правило: "НЕ ХОЧЕШЬ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ - НЕ ОЧАРОВЫВАЙСЯ"!!! Это,в принципе, ТО ЖЕ САМОЕ - и вполне подходит и для нашей внешней политики - всегда надо только на СЕБЯ рассчитывать!