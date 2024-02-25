Театр абсурда
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Театр абсурда

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Иногда они проговариваются

Иногда они проговариваются

Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты. «Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели.

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Комментарии
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Наталия
Бедные Штаты!  Не повезло им с Россией! А как старались!
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15 час.
Алексей Горшков
Когда я университет заканчивал, один мой приятель - как-то &quot;впроброс&quot; - сказал фразу, которую он, скорее всего, уже к вечеру и забыл, а для меня она стала чем-то вроде девиза всей моей жизни: &quot;БУДЬ САМОДОСТАТОЧЕН&quot;!!! А ещё мне нравится правило: &quot;НЕ ХОЧЕШЬ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ - НЕ ОЧАРОВЫВАЙСЯ&quot;!!! Это,в принципе, ТО ЖЕ САМОЕ - и вполне подходит и для нашей внешней политики - всегда надо только на СЕБЯ рассчитывать!
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11 час.

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