Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты. «Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели.
Иногда они проговариваются
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Наталия
Бедные Штаты! Не повезло им с Россией! А как старались!
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15 час.
Алексей Горшков
Когда я университет заканчивал, один мой приятель - как-то "впроброс" - сказал фразу, которую он, скорее всего, уже к вечеру и забыл, а для меня она стала чем-то вроде девиза всей моей жизни: "БУДЬ САМОДОСТАТОЧЕН"!!! А ещё мне нравится правило: "НЕ ХОЧЕШЬ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ - НЕ ОЧАРОВЫВАЙСЯ"!!! Это,в принципе, ТО ЖЕ САМОЕ - и вполне подходит и для нашей внешней политики - всегда надо только на СЕБЯ рассчитывать!
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11 час.
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