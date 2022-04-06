Popcaketv

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Спалился, когда Чонгук начал раздеваться! Тэхен закусил губу перед интервью и облизнулся, посмотрев на «голого» Макнэ

Спалился, когда Чонгук начал раздеваться! Тэхен закусил губу перед интервью и облизнулся, посмотрев на «голого» Макнэ

В сети и так есть бесчисленное количество доказательств того, что Ви (V) и Чонгук (Jungkook) встречаются, но никогда не поздно добавить в эту коллекцию еще одну улику! Видели ли вы когда-нибудь, чтобы один друг смотрел на другого с таким желанием, как это делают вигуки? На недавней съемке айдолам пришлось уделить время корреспондентам и по традиции поделиться некоторыми секретами закулисья, но если вы посмотрите на Тэхена (Taehyung), то поймете, что ему это совершенно неинтересно.

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