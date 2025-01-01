Бывшего тренера сборной Азербайджана по гимнастике отстранили пожизненно

Экс-тренера сборной Азербайджана по гимнастике Василеву отстранили пожизненно Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наложила санкции на Азербайджанскую гимнастическую федерацию (AGF), экс-тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариану Василеву, а также действующего тренера Сияну Василеву и тренера AGF Евгению Виляеву.