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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фоньини о Джоковиче: «Хочу, чтобы он выиграл еще один «Шлем» – это моя самая большая мечта»

Фабио Фоньини рассказал, что хотел бы увидеть еще одну победу Новака Джоковича на турнире «Большого шлема».

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