DBD: Chucky Chapter {Steam Gift/Россия/СНГ} + Бонус

https://irongamers.ru/sale/key/4042978 - После оплаты, в кратчайший срок, вам будет отправлено дополнение «Dead by Daylight - Chucky Chapter» для «Steam» + подарок за положительный отзыв: код на эксклюзивный внутриигровой предмет/валюту или ключ в «Steam» от случайной игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)