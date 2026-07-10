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Алексей Гасилин: «Бельгия – средняя, посредственная команда. Они должны были вылететь в матче против Сенегала»

Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался об уровне игры сборной Бельгии перед матчем против Испании на ЧМ-2026.

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