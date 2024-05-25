Сотрудники Turkish Airlines объявили забастовку после увольнения семи сотрудников по обвинению в коррупции

В последнее время Turkish Airlines столкнулась с рядом проблем. После скандала с российскими туристами, вызвавшего широкий общественный резонанс, перед авиакомпанией встала еще одна проблема - забастовка сотрудников в Нигерии.
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