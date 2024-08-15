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Президент РАО Васильева рассказала, как можно вернуть детям интерес к учебе

Президент РАО Васильева рассказала, как можно вернуть детям интерес к учебе

Президент Российской академии образования Ольга Васильева предложила родителям воспользоваться помощью ученых, академиков, чтобы привить ребенку интерес к учебе и познаниям, повысить успеваемость в школе, решить другие вопросы с образованием.

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