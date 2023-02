Мощные подземные толчки, случившиеся в центральной Турции и Сирии утром в понедельник 6 февраля, стёрли с лица земли несколько городов […] The post Землетрясение на Ближнем Востоке: в Турции и Сирии погибли более 2 500 человек appeared first on Медиакратия.