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Деловой визит во Вьетнам отряда боевых кораблей ТОФ России завершен

Деловой визит во Вьетнам отряда боевых кораблей ТОФ России завершен

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в составе большого противолодочного корабля (БПЛ) «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» завершил деловой визит во Вьетнам, пишет ТАСС.

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