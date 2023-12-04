Деловой визит во Вьетнам отряда боевых кораблей ТОФ России завершен

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в составе большого противолодочного корабля (БПЛ) «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» завершил деловой визит во Вьетнам, пишет ТАСС.
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