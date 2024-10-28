В Татарстане температура опустится до +1 градуса, а также ожидается дождь с мокрым снегом

В понедельник, 28 октября, в Татарстане прогнозируется дождь и мокрый снег в ряде районов. Утром в некоторых «уголках» республики также возможен туман, а также гололедица на дорогах, сообщает Гидрометцентр РТ.
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