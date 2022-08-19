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Залужного сдвигают на обочину. Ждать сакральных жертв?

Залужного сдвигают на обочину. Ждать сакральных жертв?

Недавно украинское издание «Телеграф» опубликовало статью, в которой рассказывается о подготовке серьёзных кадровых изменений в украинском руководстве, начиная от замены отдельных министров и вплоть до смещения с должности самого премьера Шмыгаля.

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