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Пиво и шелуха от семечек: двух молодых людей привлекли к ответственности в Актау

Пиво и шелуха от семечек: двух молодых людей привлекли к ответственности в Актау

В Актау двух молодых людей оштрафовали после распития пива и загрязнения территории площади Ынтымак, передает inAktau.

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