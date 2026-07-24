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Аргентинская сторона опровергла сообщения о вызове главы футбольной федерации в суд США

Аргентинская сторона опровергла сообщения о вызове главы футбольной федерации в суд США

Футбольная ассоциация Аргентины заявила, что утверждение о том, что ее президенту Клаудио Тапиа и казначею Пабло Товигиньо было приказано дать показания по решению американского суда, «совершенно не соответствует действительности».

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