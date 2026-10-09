Михаила Звинчука освободили

Власти Черногории сообщили, что приняли решение выдворить Михаила Звинчука и задержанных вместе с ним граждан России из Черногории.
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