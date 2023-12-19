Отопление частного дома: газ или электричество. Что выгоднее и дешевле?

Когда заходит речь о постройке своего дома, возникает вопрос — какое отопление провести? Будет ли это газ, электричество или смешанный тип? Как выгоднее, разумнее и эффективнее отапливать дом? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, о которых поговорим чуть ниже.