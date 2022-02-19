«Андретти» планирует создавать болиды новой команды «Ф-1» в США и открыть базу в Англии

Марио Андретти поделился подробностями о создании новой команды «Формулы-1». Чемпион «Формулы-1» 1978 года сообщил, что одна база «Андретти» расположится в Англии, а другую планируется построить в Индианаполисе – болиды будут создаваться в США.
Марио Андретти поделился подробностями о создании новой команды «Формулы-1». Чемпион «Формулы-1» 1978 года сообщил, что одна база «Андретти» расположится в Англии, а другую планируется построить в Индианаполисе – болиды будут создаваться в США.
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