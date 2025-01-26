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Число россиян, получивших премии к Новому году, бьет рекорды

Число россиян, получивших премии к Новому году, бьет рекорды

Работодатели второй год активно используют методы материальной мотивации. Число работающих россиян, накануне праздников рассчитывавших на годовые премии (42%), почти совпало с реальным количеством ее счастливых обладателей.

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