Число россиян, получивших премии к Новому году, бьет рекорды

Работодатели второй год активно используют методы материальной мотивации. Число работающих россиян, накануне праздников рассчитывавших на годовые премии (42%), почти совпало с реальным количеством ее счастливых обладателей.
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