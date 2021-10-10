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Юные тюменки заняли второе место на Чемпионате мира по чир спорту

Юные тюменки заняли второе место на Чемпионате мира по чир спорту

Еще в прошлом месяце национальные сборные, которые заявились для участия в этих соревнованиях, сняли в своих странах видео выступлений с соблюдением целого ряда технических требований и отослали эти ролики в адрес Международного союза чир спорта.

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