Юные тюменки заняли второе место на Чемпионате мира по чир спорту

Еще в прошлом месяце национальные сборные, которые заявились для участия в этих соревнованиях, сняли в своих странах видео выступлений с соблюдением целого ряда технических требований и отослали эти ролики в адрес Международного союза чир спорта.
Еще в прошлом месяце национальные сборные, которые заявились для участия в этих соревнованиях, сняли в своих странах видео выступлений с соблюдением целого ряда технических требований и отослали эти ролики в адрес Международного союза чир спорта.
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