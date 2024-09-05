Не все функции полезны: названы самые раздражающие опции современных авто

Современное оснащение автомобилей нацелено на то, чтобы упростить процесс вождения и повысить безопасность водителя и пассажиров, а также снизить риск травмирования пешеходов в случае дорожно-транспортного происшествия.
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