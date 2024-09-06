Трамп растерялся из-за слов Путина о поддержке Камалы Харрис

Он признался, что не знает, как реагировать на слова Путина.фото: kremlin.ru--> Кандидат в президенты США Дональд Трамп признался, что не знает, как реагировать на слова российского президента Владимира Путина о поддержке кандидата от демократов Камалы Харрис.
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