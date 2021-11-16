Новые Известия

898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    малоПрокуратура запро...
  • Володя
    когда эти падлы нажрутся на обдирании народа?Курить без акциза...
  • Ингерман Ланская
    антиваксеры -агенты пиндосии действуют в интересах пиндосии на разрушение России«Люди – не товар!...

Владимир Путин изменил состав президиума Госсовета

Владимир Путин изменил состав президиума Госсовета

Изменения опубликованы на официальном портале правовой информации. Путин включил в президиум своего полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, главу Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, главу Астраханской области Игоря Бабушкина, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, главу Северной Осетии Сергея Меняйло, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, главу Башкирии Радия Хабирова, главу Республики Алтай Олега Хорохордина, губернатора Калужской области Владислава Шапшу, губернатора Курганской области Вадима Шумкова, главу Узловского района Тульской области Марину Карташову.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх