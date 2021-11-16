Владимир Путин изменил состав президиума Госсовета

Изменения опубликованы на официальном портале правовой информации. Путин включил в президиум своего полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, главу Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, главу Астраханской области Игоря Бабушкина, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, главу Северной Осетии Сергея Меняйло, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, главу Башкирии Радия Хабирова, главу Республики Алтай Олега Хорохордина, губернатора Калужской области Владислава Шапшу, губернатора Курганской области Вадима Шумкова, главу Узловского района Тульской области Марину Карташову.
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