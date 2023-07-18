✅СМЕНА РЕГИОНА СТИМ КАЗАХСТАН/ТУРЦИЯ/АРГЕНТИНА✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЕН...

✅СМЕНА РЕГИОНА СТИМ КАЗАХСТАН/ТУРЦИЯ/АРГЕНТИНА✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЕНЯТЬ РЕГИОН НА КАЗАХСТАН, С РЕГИОНОВ ТУРЦИИ И АРГЕНТИНЫ СТИМ ЗАНИМАЕТСЯ СБРОСОМ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ НЕ НАХОДЯТСЯ ТАМ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ,ВПН СНИЖАЕТ РИСКИ НО НЕ УБИРАЕТ ИХ ПОЛНОСТЬЮ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ❤️Регион меняется на Казахстан/Турцию/Аргентину с любого другого региона❤️❤️Для смены региона используются только личные банковские карты продавца который живет в Казахстане❤️❤️Одна банковская карта на одну смену региона❤️❤️В случае каких либо вопросов тех.