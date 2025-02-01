Легендарный ЗИМ в хорошем состоянии — всего за 2 млн рублей?

На маркетплейсах появилось объявление о продаже редкого советского автомобиля ГАЗ-12 (ЗИМ, Завод имени Молотова) – по данным «За рулем», с 1950 по 1960 год было выпущено всего 21 527 таких машин, включая модификации для такси и Службы скорой помощи.